وزير الدولة الألماني يترأس وفد بلاده في محادثات سياسية بإسرائيل وفلسطين

الإثنين 22/مايو/2023 - 12:13 م

يترأس وزير الدولة الألماني توبياس ليندر، وفد بلاده لزيارة إسرائيل وفلسطين في محادثات سياسية في القدس وتل أبيب ورام الله والخليل، تستمر حتى 24 مايو الجاري، كما يلتقي بممثلي المجتمع المدني والكنائس، ويشارك في مؤتمر (هرتسليا) السنوي حول قضايا السياسة الخارجية والأمنية.

وقال ليندر في تصريح، اليوم الاثنين، إن ألمانيا شريك موثوق من أجل السلام والأمن في الشرق الأوسط، وخلال رحلتي المتجددة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، سيكون التركيز على القضايا السياسية الداخلية والقضايا السياسية الإقليمية وعملية السلام في الشرق الأوسط، وفي المحادثات في القدس وتل أبيب ورام الله والخليل، أود أن أتبادل الأفكار مع ممثلي الحكومة والمجتمع المدني".

وأضاف أن الدور المتغير لألمانيا والاتحاد الأوروبي في هيكل الأمن الدولي سيكون موضوع مؤتمر (هرتسليا) السنوي.

وتابع: زيارتي ستتناول أيضا الأزمة الروسية الأوكرانية بكل آثارها.