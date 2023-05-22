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الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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وزير الزراعة: الإفراج عن 225 ألف طن أعلاف بـ102 مليون دولار خلال أسبوع

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
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أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الافراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري، تم الإفراج عن 225 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 102 مليون دولار خلال الفترة من 12/5/2023 حتى 18/5/2023.

وأضاف "القصير" أن الإفراج شمل  185 ألف طن من الذرة  بحوالي 66 مليون دولار وحوالي 40 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 30 مليون دولار وأيضا اضافات أعلاف بحوالي 6 مليون دولار.

وقال وزير الزراعة: “إن إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 18 مايو 2023 5 مليون طن منهم 3.7 مليون طن ذرة ، 1.3 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف، وذلك بإجمالي مبلغ 2.4 مليار دولار”.

أعلاف الذره فول الصويا