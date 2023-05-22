محافظ المنوفية يلتقي عددا من المواطنين لفحص شكواهم

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الإثنين، بعدد من المواطنين للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لهم في ضوء اللوائح والقوانين، مؤكدًا حرصه الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم سعيًا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

ووجه المحافظ رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري باتخاذ اللازم تجاه شكوى مواطن بناحية رملة الأنجب بأشمون يتضرر من عدم وجود مصدر ري لقطعة أرض زراعية يمتلكها ويلتمس سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بعمل بيارة على بداية مروة كونها المصدر الوحيد لري أرضه.

كما استمع المحافظ إلى شكوى مواطن بناحية ميت مسعود بشبين الكوم يتضرر من تعنت مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المركزية ضده فى تنفيذ قرار عضويته بالمجلس، وقد كلف المحافظ المستشار القانونى بفحص الشكوى والعرض عليه فورا لاتخاذ اللازم.

كما وجه المحافظ مدير مديرية الزراعة باتخاذ اللازم تجاه شكوى مواطنة بناحية حى شرق شبين الكوم والعرض عليه.