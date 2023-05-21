إيلى حاتم يكتب: نحو عالم جديد حر (2).. الإسلام السياسى عدو المجتمعات.. الجماعات الإسلاموية ذراع مخابراتية لتدمير الدول وضد الاستقرار

الأحد 21/مايو/2023 - 07:37 م

توقفنا فى الحلقة الأولى من هذه الدراسة، عند دور الإخوان المسلمين وبروز ظاهرة الإسلام السياسى، وهى الظاهرة التى تستحق أن نواصل تسليط الضوء عليها، فقد سلطت اكتشافات بريجنسكى، التى أشرنا إليها فى الحلقة الأولى، الضوء على الألعاب الجيوسياسية المعقدة، والتى غالبًا ما تكون ساخرة والتى يتم لعبها خلف الكواليس، حيث غالبًا ما يتم استخدام الدين والأيديولوجى كأدوات لتعزيز المصالح الوطنية.

تم استخدام التجربة الناجحة مع العامل الدينى فى أفغانستان لاحقًا فى جميع أنحاء العالم. تم تنفيذ هذه الهندسة ببراعة ومهارة كبيرة من قبل أجهزة المخابرات الأمريكية، بمشاركة الممثلين حتى ضحايا هذا المشروع الميكافيللى. بعبارة أخرى، مد الأمريكيون الجرافات لهؤلاء السكان، مما دفعهم إلى حفر قبورهم بأنفسهم.

هذه الآلة الدعائية التى تستغل العوامل الدينية لتحقيق مكاسب سياسية، حظيت بدعم دولة خليجية أخرى.

فى عهد الأمير حمد بن خليفة آل ثانى، اقتربت قطر من الولايات المتحدة، وتم إنشاء قناة تلفزيونية، مستوحاة من قناة CNN وهى قناة الجزيرة. نجحت هذه القناة فى جذب انتباه الرأى العام فى العالم العربى، لأنها بدأت فى الظهور كمدافع عن حرية التعبير فى العالم العربى. فى وقت لاحق، اكتسبت شهرة دولية، خلال حرب الخليج، حيث غطت الهجمات العسكرية على الأرض، وخاصة منذ هجمات ١١ سبتمبر ٢٠٠١، عندما بثت رسائل حصرية من أسامة بن لادن.

فى مرحلة ثانية، وبعد أن نجحت فى أن تصبح المرجع الإعلامى فى العالم الناطق بالعربية، غيرت خطها التحريرى وانتقلت إلى تطرف المجتمعات العربية الإسلامية. على الرغم من علاقاتها الجيدة مع إسرائيل والولايات المتحدة، فقد اتُهمت قطر، بتمويل الجماعات الثورية التى تعلن الإسلام، فضلًا عن مؤسسات الدعاية الإسلامية فى الغرب. لطالما دحضت الحكومة القطرية هذه الاتهامات، ونسبت بعض التمويل إلى أفراد أو حتى مصادر لا يمكن السيطرة عليها.

فى الواقع، سمح التشريع القطرى، ولا سيما قانون الشركات التجارية «CCL»، بإنشاء شركات يمكن فيها حيازة الأسهم من قبل مرشحين، يديرها مدير محلى. يمكن للأفراد أو الكيانات القانونية بالتالى امتلاك أسهم، من خلال حاملها «المرشح»، داخل هذه الشركات. يمكنهم بعد ذلك فتح حسابات بنكية وإجراء تحويلات إلى الخارج، مستفيدين من هذا النظام الذى يسمح بإخفاء المستفيدين الاقتصاديين.

وبالتالى يمكن للهياكل المعقدة والمبهمة الاستفادة من هذا النظام القانونى، على الرغم من قانون مكافحة غسل الأموال لعام ٢٠١٠ «AML»، الذى لا تتعارض أحكامه مع أحكام قانون الشركات التجارية. نتيجة لذلك، يمكن لهذه الهياكل أن تسمح للشركات الموجودة فى ولاية ديلاوير بالمشاركة فى رأس مالها.

بفضل هذا النظام، بالإضافة إلى الثروة النفطية، يمكن لهذه الهياكل القانونية المحلية المشاركة فى تمويل العمليات أو المشاريع. وتعتبر مصادر التمويل هذه قطرية رسميًا، مما يستبعد أى شبهات بتورط أفراد أو كيانات أجنبية فى تمويل الدعاية أو الإرهاب. وهذا يفسر أيضًا سبب تجاوز المبالغ التى استثمرتها الدولة وإنفاقها رسميًا عائدات هذا البلد.

لم تسفر معظم القضايا عن أى إدانات. تذرع بعض الأفراد المذكورين أو الذين حوكموا بأسباب تتعلق بالأمن القومى لتجنب التحقيق. لذلك يجب انتظار رفع السرية عن الأرشيفات والوثائق العامة لتسليط الضوء على التفاعل بين أجهزة المخابرات المختلفة وتحديد دورها فى آلة الإرهاب التى تهدف إلى التلاعب بالرأى العام لتحقيق هذه المشاريع السياسية.

الإسلام السياسى، الذى ينطوى على استغلال الدين لأغراض سياسية، تم اختباره بنجاح من خلال هزيمة السوفييت فى أفغانستان ودعم الثورة الإسلامية فى إيران ضد الشاه المدعوم من الولايات المتحدة. أصبح هذا النهج السلاح المفضل للولايات المتحدة لزعزعة استقرار المجتمعات ومؤسسات الدولة، حيث استخدمته لخلق توترات داخلية داخل الدول وبين المجتمعات الدينية، وخاصة الصراعات السنية الشيعية فى الشرق الأوسط. خلقت الولايات المتحدة الفوضى فى البلدان ذات الأغلبية المسلمة التى كانت فى السابق جزءًا من الاتحاد السوفيتى، قبل أن تتوسع إلى ظاهرة دولية كانت بمثابة ذريعة للعمليات العسكرية المهيمنة ومراقبة السكان والسيطرة عليهم.

ردًا على هجمات الحادى عشر من سبتمبر، تم تنفيذ اللوائح للسيطرة على التداول العالمى للبضائع والأشخاص ورأس المال، وتم إضفاء الشرعية على تدابير المراقبة، بالإضافة إلى ذلك، تراقب وكالة ناسا جزءًا كبيرًا من سكان العالم، بمساعدة شركات GAFAM.

التمويل غير القانونى للمشاريع السياسية الأمريكية

غالبًا ما يكون التمويل العام لوكالات الاستخبارات أقل من اللازم لتنفيذ عمليات واسعة النطاق. نتيجة لذلك، تلجأ معظم الوكالات إلى طرق تمويل موازية. على سبيل المثال، تطلب جهاز المخابرات السوفياتية السابق «KGB» فى الاتحاد السوفيتى ميزانية تتجاوز بكثير ما تم تخصيصه رسميًا لتنفيذ عملياته بتكتم، بما فى ذلك تقديم الإعانات السرية للأحزاب الشيوعية، وتسليم الأسلحة لزعزعة استقرار الأنظمة السياسية، والتغلغل فى الدوائر الداخلية للزعماء السياسيين.

وبالمثل، فإن ١٦ وكالة استخبارات أمريكية، بما فى ذلك وكالة المخابرات المركزية، تتطلب ميزانية أكبر بكثير من مخصصاتها الرسمية لتنفيذ عمليات دولية واسعة النطاق. وتشمل هذه العمليات الأنظمة المزعزعة للاستقرار من خلال مجموعة متنوعة من الشبكات، ودعم وتعويض الوكلاء المباشرين وغير المباشرين، والقيام بحملات دعائية بطريقة سرية وخبيثة، بمساعدة المنظمات الموازية.

تلجأ وكالات الاستخبارات أحيانًا إلى أساليب تخريبية لتأمين ميزانية أكبر مما تسمح به الحكومة أو البرلمان. على سبيل المثال، فى التسعينيات، زعمت وكالة المخابرات المركزية أنها بحاجة إلى مزيد من الأموال من الكونجرس لدعم المنظمات المتورطة فى زعزعة استقرار العراق وسوريا، لكن جزءًا صغيرًا فقط من هذه الأموال كان مخصصًا لهذه المؤسسات. تم تحويل معظم الأموال إلى شركات وهمية مملوكة من قبل وكالة المخابرات المركزية، وتقع بشكل أساسى فى ولاية ديلاوير. كان الغرض من هذه الأموال هو استخدامها بشكل أكثر تكتمًا، فى كل من هذه البلدان وغيرها، بما فى ذلك أوروبا الغربية، للترويج لانتشار «الإسلام السياسي».

بالتوازى مع الأساليب الرسمية للتمويل، تلجأ أجهزة الاستخبارات، بما فى ذلك وكالة المخابرات المركزية، إلى وسائل أخرى للحصول على الأموال وتعظيم أصولها. بعض هذه الأساليب غير قانونية، لكن يتم التستر عليها لإخفاء هذا الجانب، مثل تهريب المخدرات أو الأموال الآتية من تهريب المخدرات.

فى الواقع، تستخدم معظم أجهزة الاستخبارات فى العالم هذا السوق للحصول على أموال سرا خارج نطاق اختصاص هيئات الدولة الرسمية. على سبيل المثال، خلال حرب فيتنام، طورت وكالة المخابرات المركزية شبكات لشحن وتوزيع كميات هائلة من الهيروين المصنوع من الأفيون فى «المثلث الذهبى» فى جنوب آسيا إلى الولايات المتحدة وأوروبا. كانت هذه طريقة «نقابة لانسكي»، التى سميت على اسم محرضها، ماير لانسكى، وهى بنية سمحت لوكالة المخابرات المركزية بتوجيه ومراقبة حصاد ومعالجة الأفيون إلى هيروين، ونقله وتوزيعه فى أوروبا والولايات المتحدة.

علاوة على ذلك، دون أن تشارك بشكل مباشر فى توجيه وإدارة الاتجار، استفادت وكالة المخابرات المركزية من التمويل من المخدرات من خلال تسهيل نشاط شبكات الاتجار بالمخدرات مقابل رسوم مئوية. تطورت هذه العملية بشكل خاص خلال حرب الكونترا فى أمريكا اللاتينية.

من خلال الهياكل المعقدة والمتشابكة لشركات الواجهة، قدمت وكالة المخابرات المركزية طائرات شحن لتجار المخدرات وسمحت لهم أيضًا بغسل الأموال من هذا التهريب. فى عام ١٩٩٨، اتهم تقرير فريدريك هيتز وكالة المخابرات الأمريكية، وكشف عن وجود روابط بين الأجهزة الأمريكية، بما فى ذلك وكالة المخابرات المركزية، وتجار المخدرات من أمريكا الجنوبية.

كانت الحسابات المصرفية التى تم الكشف عنها خلال فضيحة «بوابة إيران» أو «إيران - كونترا» هى التى تم دفع ثمن بيع الأسلحة لإيران، مما أتاح الكشف عن هذه العمليات. كانت إيران آنذاك تحت الحظر. بالإضافة إلى ذلك، سمحت أفغانستان أيضًا للخدمات الأمريكية بالحصول على المبالغ الباهظة اللازمة لعملياتها.

فى الواقع، كلفت حرب أفغانستان رسميًا أكثر من ستة مليارات دولار، ومع ذلك، إلى جانب هذه الميزانية الرسمية، ساهمت مصادر غامضة فى تمويل هذه الحرب وتأسيس حركة طالبان والقاعدة لاحقًا. هذه هى تجارة المخدرات التى عادت إلى الظهور فى هذه المنطقة المسماة «الهلال الخصيبـ«، والتى تدر ما بين ١٠٠ و٢٠٠ مليار دولار فى السنة.





فى الواقع، تشكل منطقة آسيا الوسطى منصة استراتيجية لتجارة المخدرات، وخاصة الأفيون، إلى جانب احتياطياتها النفطية. استؤنف إنتاج الهيروين، الذى انخفض فى أفغانستان قبل الحرب، فى التسعينيات. أصبحت الأراضى القريبة من الحدود الباكستانية الأفغانية المورد الرئيسى للهيروين فى السوق العالمية. تحت زخم وكالة المخابرات المركزية، أمر المجاهدون الفلاحين بزراعة الأفيون فى الأراضى التى سيطروا عليها. تم إنشاء مختبرات تصنيع الهيروين من الأفيون من خلال وساطة رجال الأعمال الأفغان والقادة بالتعاون مع الأجهزة السرية فى باكستان.

فى عام ١٩٩٥، اعترف مدير العمليات فى وكالة المخابرات المركزية فى أفغانستان، تشارلز كوجان، بأن «وكالة المخابرات المركزية فى أفغانستان قد ضحت بالحرب على المخدرات للتركيز على الحرب الباردة.. كانت مهمتنا الرئيسية هى إلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر للسوفيت. لم يكن لدينا حقًا الموارد أو الوقت للتحقيق فى تجارة المخدرات».

ونتيجة لذلك، زاد إنتاج الأفيون ١٥ مرة منذ بداية الحرب الأفغانية عام ١٩٧٩ واستمر فى الارتفاع. استفادت التجارة من دعم طالبان «قبل أن يحظروا زراعتها فى عام ٢٠٠٠، قبل عام واحد من الهجمات فى الولايات المتحدة»، ودعم مقاتلى أسامة بن لادن فى منطقة فوضوية ينعدم فيها القانون. بمجرد معالجته فى المختبرات، تم نقل الهيروين عبر الشبكات إلى أوروبا والولايات المتحدة، مستفيدًا من الحماية التى يكفلها التعاون بين فروع معينة من أجهزة الاستخبارات. بمجرد وصول المخدر إلى السوق، تم توزيعه وبيعه بطريقة سرية للغاية، مما يجعل من المستحيل تحديد قادة الشبكات. كان هذا هو نظام لانسكى النقابى، المعروف أيضًا باسم نظام «الفنون السرية».

تم بعد ذلك غسل أرباح المبيعات فى حسابات مصرفية سرية، مع إيداع بعض الأموال فى الخزائن والبعض الآخر فى بورصة نيويورك للأوراق المالية بالتواطؤ مع بعض المؤسسات المالية الأمريكية. استفادت سلسلة من الشركات الوهمية المملوكة لوكالة المخابرات المركزية، ومقرها فى ولاية ديلاوير، من هذه الاستثمارات لغسل الأموال وكسب المزيد من الأرباح بشكل قانونى وشفاف. تم استخدام الأموال الناتجة عن هذه المخططات لتمويل «الميزانيات السوداء» لوكالات الاستخبارات خارج القنوات القانونية المؤسسية والتهرب من تدقيق البرلمانيين والسياسيين، مما يضمن أقصى درجات السرية والتكتم فى عملياتهم، على الرغم من أنهم تلقوا فى بعض الأحيان تواطؤ السياسيين والأفراد رفيعى المستوى لتسهيل النقل والتوزيع وتحصيل الأرباح من بيع المخدرات أو التجارة.

تم الكشف عن هذه العمليات من خلال التحقيقات القضائية، مثل تقرير المفتش العام لوكالة المخابرات المركزية المذكور فى عام ١٩٩٨. وسلط التقرير الضوء على الاتصالات بين وكالة المخابرات المركزية ومؤسسات معينة فى جهاز الحكومة الأمريكية التى سهلت هذه العمليات، بما فى ذلك الروابط مع مصنعى الأدوية فى أمريكا الجنوبية، مثل وكذلك المنظمات الإنسانية، للتمويه على هذا التهريب.

تم استخدام هذه الأساليب، التى تم الكشف عنها بالفعل من خلال التحقيقات القضائية، فى أفغانستان حيث قدمت الوكالات الأمريكية ليس فقط الدعم اللوجستى ولكن أيضًا الدعم المالى للجماعة الإسلامية ولاحقًا للمجاهدين، لمواجهة السوفييت. وقد مولت أموال المخدرات القذرة هذه أيضًا الجيش البوسنى المسلم منذ عام ١٩٩٠، وكذلك جيش تحرير كوسوفو «KLA». العصب السرى للحرب، ارتبطت هذه التجارة بمصادر تمويل رسمية وسرية أخرى، وساهمت فى العمليات العسكرية وجهود الدعاية وتأسيس مجموعات أو «حركات» عملياتية مثل «القاعدة» و«داعش». لذلك، تمتلك الخدمات الأمريكية أموالًا ضخمة لتمويل مشاريعها السياسية حول العالم، وتعمل من خلال القوة الناعمة أو من خلال المنظمات والحركات التى تسيطر عليها.

فى الواقع، يمتلك أسطول مؤسسات جورج سوروس أموالًا تتجاوز دخله وثروته، وهو ما يمثل واجهة للخدمات الأمريكية. من خلال القوة الناعمة، لا يترددون فى زعزعة الاستقرار والسيطرة ليس فقط على خصومهم ولكن أيضًا على حلفائهم، مثل بريطانيا العظمى أو إسرائيل.

وبالمثل، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز فى ١٤ مارس ٢٠١٥، استفاد «الإسلامى الدولى» التابع للقاعدة من مساعدة مالية من وكالة المخابرات المركزية. وبحسب الصحيفة، فإن هذا التنظيم تم تمويله من أموال أسامة بن لادن الخاصة، لكن ثروته وحدها لم تستطع تمويل هذا المشروع وتداعياته.

وفى نفس السياق، من المثير للاهتمام التذكير بتصريحات دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية الأولى، خاصة تلك التى صدرت فى ١٠ أغسطس ٢٠١٦، حيث أشار إلى أن تنظيم داعش من صنع إدارة أوباما، التى زرعت الفوضى فى الشرق الأوسط، إذ قال ترامب: إنه مؤسس داعش، حسنًا، وأقول أن المؤسس المشارك ستكون هيلارى كلينتون.

علاوة على ذلك، كشفت الأخيرة عن استخدام الإدارة الأمريكية للإسلام السياسى كأداة لأغراض سياسية فى كتابها «الخيارات الصعبة»، الذى نُشر فى عام ٢٠١٤. وقالت نصًا، «لقد كانت الإدارة الأمريكية بالفعل هى التى خلقت داعش وتهدف إلى إجراء «تقسيم» جديد فى منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن التنسيق جرى حول هذا الموضوع بين واشنطن والإخوان المسلمين لإقامة هذه الدولة فى سيناء، وقالت فى هذا الكتاب: «الحرب فى العراق وليبيا وسوريا، وكان كل شيء يسير على ما يرام، ثم فجأة اندلعت ثورة فى مصر وتغير كل شيء فى ٧٢ ساعة.. اتفقنا مع الإخوان فى مصر على إعلان الدولة الإسلامية فى سيناء وتسليمها لحماس وجزء لإسرائيل لحمايتها، وإضافة حلايب وشلاتين إلى السودان، وفتح الحدود الليبية باتجاه السلوم. بل كان هناك حديث عن إعلان ولادة الدولة الإسلامية فى ٥ يوليو ٢٠١٣، وكنا ننتظر الإعلان للاعتراف بنا وأوروبا بهذه الدولة الجديدة».

صراع الحضارات والربيع العربى والفوضى

استخدمت الولايات المتحدة استراتيجية الفوضى بعد فترة الاستقطاب الثنائى لزعزعة استقرار قارات متعددة من خلال استخدام العوامل الدينية و/ أو العرقية لتحقيق مكاسب سياسية. كان هذا واضحًا بشكل خاص فى الشرق الأوسط وآسيا (بما فى ذلك كازاخستان وأوزبكستان وقيرغيزستان وداغستان وإندونيسيا وماليزيا وشينجيانج، وأفريقيا وحتى فى أوروبا.

كانت هناك مزاعم خطيرة بأن الولايات المتحدة تستخدم الأويجور، وهم مجموعة عرقية يغلب عليها المسلمون فى منطقة شينجيانج الصينية، لزعزعة استقرار الصين سياسيًا واقتصاديًا وتعزيز أجندتها الجيوسياسية. يجادل بعض الخبراء بأن الولايات المتحدة ترى الأويجور كحليف محتمل فى مواجهة نفوذ الصين المتنامى فى آسيا الوسطى والشرق الأوسط وتقدم الدعم المالى واللوجستى للجماعات الانفصالية الأويجورية. ليست هذه هى المرة الأولى التى تُتهم فيها الولايات المتحدة بدعم الجماعات الانفصالية والمتطرفة فى الصين، بما فى ذلك حركة الأويجور الانفصالية التى تسعى إلى إقامة دولة مستقلة لتركستان الشرقية فى شينجيانج. كما اتُهمت الولايات المتحدة باستخدام الإسلام السياسى كوسيلة لتعزيز مصالحها وزعزعة استقرار الدول التى تعتبرها من خصومها، بما فى ذلك الصين. انتقدت وسائل الإعلام السائدة فى الولايات المتحدة بشدة معاملة الصين للأويجور، متهمة الصين بانتهاك حقوق الإنسان والإبادة الجماعية. ردًا على ذلك، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المسؤولين والشركات الصينية المتورطة فى قضية الأويجور ودعت إلى مقاطعة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام ٢٠٢٢ فى بكين.





فى حين أنه من المهم معالجة انتهاكات حقوق الإنسان أينما حدثت، فمن الضرورى أيضًا التشكيك فى الدوافع الكامنة وراء تصرفات الدول القوية مثل الولايات المتحدة. يجب فهم قضية الأويجور ضمن السياق الجيوسياسى الأوسع للعلاقات الأمريكية الصينية واستخدامه للإسلام السياسى كأداة للسياسة الخارجية.

فى أوروبا، وكما تمت مناقشته سابقًا، تم بذل جهد سياسى لقيادة دول أوروبا الغربية إلى التنازل عن هوياتها الوطنية وسيادة كل منها من خلال الخضوع الكامل للاتحاد الأوروبى وأنظمته. وقد أدى ذلك إلى ظاهرة الهجرة الجماعية من الجنوب إلى الشمال بسبب المشاكل الاقتصادية فى دول الجنوب، فضلًا عن الصراعات العسكرية التى تسببت فى هروب موجة من اللاجئين إلى القارة الأوروبية، والتى قدمتها وسائل الإعلام السائدة على أنها مزدهرة وتقدم لهؤلاء السكان مستقبل أفضل.

تم استغلال هذا الوضع لخلق توترات داخل الدول الغربية، بتشجيع من موجة من الهجمات المنسوبة إلى الحركات الإسلامية (أو الإسلام السياسي). تأثرت فرنسا بشكل خاص بهذه الموجة، لأنها الخصم التاريخى لـ«العالم الأنجلو ساكسوني»، ولأنها قدمت المقومات الضرورية لتجربة حرب أهلية بين المهاجرين والسكان الأصليين، كامتداد للحرب الجزائرية. هذه الظاهرة تغذيها نظرية «الاستبدال العظيم» و«صراع الحضارات» بهدف خلق الفوضى فى القارة الأوروبية.

اقترح صموئيل هنتنجتون نظرية صراع الحضارات فى عام ١٩٩٣ فى مقال نُشر فى مجلة الشئون الخارجية. جادل هنتنجتون أنه مع نهاية الحرب الباردة، لم تعد الصراعات العالمية مدفوعة بالاختلافات الأيديولوجية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى، بل الاختلافات الثقافية والدينية بين الحضارات.

وفقًا لهنتنجتون، تشمل الحضارات الرئيسية فى العالم الغربية والإسلامية والكونفوشيوسية واليابانية والهندوسية والسلافية الأرثوذكسية وأمريكا اللاتينية وربما الأفريقية. وجادل بأن التفاعل بين هذه الحضارات سيكون المصدر الرئيسى للصراع فى عالم ما بعد الحرب الباردة. وعلى وجه الخصوص، كان يعتقد أن الحضارتين الإسلامية والغربية كانتا فى مسار تصادمى، مستشهدا بأمثلة تاريخية ومعاصرة للصراع بين الاثنين.

اكتسبت نظرية هنتنجتون شعبية ونوقشت على نطاق واسع فى الأوساط الأكاديمية والسياسية. تم تطويرها وتكييفها من قبل علماء وشخصيات عامة أخرى، بما فى ذلك برنارد لويس، المؤرخ البريطانى الأمريكى للشرق الأوسط. يستمر فى توفير إطار عمل مفيد لإثارة الخوف فى العالم المعقد والمترابط.

فى الوقت نفسه، تم تقديم مفهوم آخر، وهو مفهوم «الاستبدال العظيم»، فى أوروبا الغربية. ويمثل هذا المفهوم نظرية مثيرة للجدل وفقدت المصداقية إلى حد كبير تؤكد وجود خطة متعمدة لاستبدال الأوروبيين البيض بمهاجرين غير أوروبيين. تستند هذه النظرية إلى فكرة أن «الحرب الديموغرافية» تُشن ضد السكان البيض فى أوروبا، وهى جزء من مؤامرة أوسع لتقويض الحضارة الغربية.

على الرغم من عدم وجود أدلة داعمة، اكتسبت هذه النظرية بعض الزخم بين الأفراد الذين يخشون الهجرة ويشعرون أن مجتمعاتهم تنهار، مما يؤدى إلى فقدان الهوية. فى الوقت نفسه، يراقبون السكان المهاجرين على أرضهم الذين يرتبطون ارتباطًا وثيقًا بثقافاتهم وهوياتهم الأصلية.

ونستكمل فى العدد الأسبوعى المقبل



معلومات عن الكاتب:

«إيلى حاتم».. دكتوراه فى القانون ومحامٍ فى نقابة المحامين فى باريس وأمام المحكمة الجنائية الدولية «لاهاى»، كما أنه نائب رئيس الحركة الدولية لمحبى روسيا «MIR» وحاصل على وسام الأرز الوطنى، وعلى وسام النخيل الأكاديمى، ووسام نجمة موهيلى.. يستكمل عرض دراسته «نحو عالم جديد حر متعدد الأقطابـ«، والتى نشرنا الجزء الأول منها فى العدد الأسبوعى، الإثنين الماضى.

