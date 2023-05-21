الدولي لرجال الأعمال العرب يلتقي مستثمرين سعوديين بالرياض

يلتقي اعضاء الاتحاد الدولي لرجال الأعمال العرب في الخارج مستثمرين سعوديين ويشارك الاعضاء في عدد من المعارض والمؤتمرات الدولية بالمملكة العربية السعودية في الفترة من اليوم الأحد 21 مايو إلى نهاية الشهر الجاري.



وقال الدكتور علاء العيسوي، مدير عام الاتحاد الدولي لرجال الأعمال العرب في الخارج ، في تصريحات صحفية اليوم ، أن لقاءات أعضاء الاتحاد الدولي لرجال الأعمال العرب في الخارج يهدف إلى إقامة شراكات متنوعة في عدة مجالات اقتصادية هامة منها قطاعات ( زراعية وصناعية) وأيضاً قطاعات" التصدير" إلى جانب السعي إلى توطين الصناعات المغذية .

وأشار الدكتور علاء العيسوي، إلى أن المكاتب الاستشارية القانونية و المحاسبة والضرائب للجانب السعودي والمصري دور في مساعدة الشركات العربية والإفريقية بعمل دراسات وافية للعمل في السوق السعودية حيث يشهد السوق السعودي نمواً ملحوظا في كافة القطاعات خلال الفترة الحالية .