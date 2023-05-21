تفاصيل عودة مستشفى سرطان الأطفال 57357 فرع طنطا للعمل مرة أخري.. فيديو

كشف الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، تفاصيل عودة افتتاح مستشفى سرطان الأطفال 57357 فرع طنطا؛ وعودتها للعمل مرة أخرى.

وقال ذكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدّمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، إن المستشفى أغلق بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم أجمع؛ نتيجة قلة التبرعات التي كان يتلقاها المستشفى؛ الأمر الذيأثّر عل عملية التشغيل.

وأضاف أن المستشفى تم إغلاقه حوالي 9 أشهر؛ لكن تم تدارك هذه المشكلة سريعًا، لافتًا إلى أنه تم إعداد مجموعة كبيرة من الدراسات وعرضها على الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي؛ من أجل تقديم المستشفى جميع الخدمات الطبية بشكل كامل.

وتابع أنه تم الاتفاق مع مؤسسة 57357 على دعم جامعة طنطا بعد توقيع بروتوكول تعاون مشترك لتقديم كافة الخدمات الطبية لمرضى السرطان؛ ولا يقتصر الأمر على خدمة مرضى السرطان فقط، لافتًا إلى أن إدارة المستشفى تتبع جامعة طنطا.

وأوضح أن المستشفى يخدم مرضى السرطان من جميع أنحاء الجمهورية؛ وليس منطقة الدلتا فقط، مشيرًا إلى أن مستشفيات جامعة طنطا أصبح يضم جميع الأقسام لعلاج المرضى بشكل مجاني.