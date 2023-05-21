رئيسة برلمان زامبيا: زيارتي للجزائر لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين

قالت رئيسة برلمان زمبيا، كاشومبا موتي، إن زيارتها إلى الجزائر تهدف إلى تبادل الرؤى حول سبل تعزيز العلاقات البرلمانية، فضلا عن تنصيب مجموعة الصداقة بين برلماني البلدين.

جاء ذلك خلال التصريح الصحفي، الذي أدلت به عقب جلسة العمل، التي جمعتها برئيس المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان)، إبراهيم بوغالي، اليوم /الأحد/ بمقر المجلس، بالجزائر العاصمة، وذلك على هامش زيارتها الرسمية إلى الجزائر.

وأضافت أن هذه الزيارة تعد فرصة أيضا للإطلاع على تجربة البرلمان الجزائري، موضحة أهمية تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين الجزائر وزامبيا؛ بما يعود بالمنفعة على شعبي البلدين.

يشار إلى أن رئيسة برلمان زامبيا قد شرعت أمس/ السبت/ في زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم ستة أيام.