"تعليم القاهرة" تعقد ورش عمل يومية للموجهين بشأن تعليمات وضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية

أكد أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أن التصحيح يعتبر من أهم مراحل امتحان الشهادة الإعدادية وأخطرها، وهي قياس لأداء المشتركين في الامتحان وإصدار الحكم على هذا الأداء وهى أمانة غايتها التقدير العادل لأداء المشترك في الإمتحان، ويعتبر المصحح كفء إذا عرف كيف يجعل تقديره منصفا بحيث يعطى لكل مشترك حقه من الدرجات عند التصحيح.

وتعقد ورش العمل يوميا للموجهين بشأن تعليمات وضوابط تقدير درجات إمتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ( الشهادة الإعدادية )، للتأكيد علي ضوابط وآليات تصحيح كل مادة.

وقامت الورش بمناقشة امتحان مادة اللغة الإنجليزية ونموذج الإجابة اليوم الاحد، غالية عبد الفتاح موجه عام اللغة الإنجليزية بالمديرية، وأكدت على ضرورة الإلتزام بالتعليمات التالية:-

- منع استخدام التليفون المحمول ودخول المأكولات والمشروبات داخل اللجان.

- عدم التواصل مع أولياء الأمور أو الادلاء بأى فنيات أو معلومات تخص عملية التقدير.

- عدم أنصراف أعضاء اللجنة إلا بعد الإنتهاء من العمل وتسليم كافة كراسات الإجابة كاملة.

- الإجتماع مع رؤساء الحجرات لإعطاء التعليمات الخاصة بعملية التقدير.

- إعطاء إحصاء تقريبى بنسبة النجاح للعينات العشوائية ( عدد 2 مظروف) فى بداية التقدير.

-ضرورة التنبيه على مقدرى الدرجات والمراجعين عدم تغيير السؤال الذى أسند إليهم وتم إثباته فى الكشوف الرسمية حتى نهاية التقدير.

-المتابعة المستمرة لأداء المصححين لمعرفة وتحديد سير عملية التقدير فى إحدى الغرف أو أحد المظاريف يتم إعادة تقديره.

- الإطلاع على نموذج الإجابة جيدا مع الالتزام الكامل بتوزيع الدرجات كما وردت فى نموذج الإجابة.

- التقدير بالقلم الاحمر والمراجعة بالقلم الأزرق ويوضع الخط الآخمر تحت الخطأ فقط وتدون الدرجة المخصصة لكل سؤال فى الفراغ الموجود فى نهاية سؤال فى الفراغ الموجود فى نهاية السؤال داخل الكراسة، مع التوقيع الواضح بالاسم ويتم تفقيط الدرجة باللغة العربية.

-التحقيق من سلامة توزيع أجزاء الدرجة طبقا لنموذج الإجابة والتأكد من تقدير جميع آجزاء إجابة الطالب عن السؤال.

-بالنسبة للأسئلة المقالية إذا وجد إجابات مكررة أو مكتوبة بالقلم الرصاص فيجب تقديرها على أن يعطى الطالب الدرجة الأعلى ويشطب على الإجابة المكررة ويكتب أمامها كلمة مكرر.

-فى حالة عدم وجود إجابة فقرة يكتب متروك وليس صفر فكلمة صفر تعنى أن الإجابة خطأ.