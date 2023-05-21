تبادل طلابي بين جامعتي حلوان وكازان بروسيا

أعلن مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان عن فتح باب التقدم للمدرسة الصيفية (Summer School) بجامعة كازان الفيدرالية بدولة روسيا، وذلك لطلاب مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا من مختلف التخصصات.

يأتي ذلك في إطار اتفاقية التعاون بين جامعة حلوان وجامعة كازان بدولة روسيا.

يذكر أن البرنامج ممول بالكامل (تذاكر الطيران، الإقامة، والوجبات) من الجامعة الروسية والذي يتيح الفرصة لطلاب جامعة حلوان قضاء اسبوعين في الفترة من 9 يوليو إلى 23 يوليو 2023.

يشمل البرنامج ورش عمل وندوات تعريفية والمشاركة في الانشطة التي تساهم في التبادل الثقافي بين طلاب الجامعة وطلاب جامعة كازان.

الإعلان يستهدف طلاب الفرقتين الثانية والثالثة بالكلية وآخر موعد للتقدم بالأوراق والمستندات المطلوبة هو 25 مايو 2023 .