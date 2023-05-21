الدورى الإنجليزي.. إنجز يقود وست هام أمام ليدز

أعلن ديفيد مويس المدير الفنى لفريق وست هام يونايتد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ليدز يونايتد، وذلك بعد قليل على ملعب "لندن الأولمبى"، ضمن منافسات الجولة الـ 37 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.



وجاء تشكيل فريق وست هام يوناتيد كالتالي:

حراسة المرمى: لوكاس فابيانسكي .

خط الدفاع: فلاديمير كوفال، كورت زوما، أنجيلو أوغبونا، ايمرسون بالميري.

خط الوسط: توماس سوسيك، ديكلان رايس، جارود بوين، لوكاس باكيتا، بابلو فورنالس.

خط الهجوم: داني إنجز.



ويحتل فريق وست هام يونايتد المركز الـ 15 برصيد 37 نقطة، ويسعى للأبتعاد عن دائرة الهبوط، بينما يقع ليدز يونايتد فى المركز الـ 18 برصيد 31 نقطة، ويسعى لتحقيق الثلاث نقاط والخروج من دائرة الهبوط الواقع داخلها.

