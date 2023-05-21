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الأحد 21 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

لبنان يدين اقتحام وتخريب سفارة قطر في الخرطوم

وزارة الخارجية والمغتربين
وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية
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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية اقتحام وتخريب سفارة قطر في الخرطوم.. داعية إلى احترام حصانة وحرمة المقرات الدبلوماسية، بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
وأكدت الوزارة- في بيان اليوم الأحد- أهمية التزام كافة الأطراف السودانية بإعلان القمة العربية الأخيرة في جدة لحل الخلافات السياسية بالطرق السلمية، لا سيما تغليب لغة الحوار، والحفاظ على وحدة وسيادة واستقرار السودان الشقيق، ورفع المعاناة عن شعبه.

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