تعليم القاهرة: أسئلة امتحان الإنجليزي للشهادة الإعدادية سهلة الصياغة

أدى طلاب الشهادة الإعدادية، اليوم الأحد، امتحان اللغة الإنجليزية فى الفترة ما بين 9 : 11 صباحا، حيث تتابع غرفة العمليات منذ فجر اليوم انتظام سير اللجان الامتحانية.

وتابع أيمن موسى، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، غرفة العمليات داخل ديوان المديرية وتأكد من وضوح الطباعة فى الورقة الامتحانية وعدم وجود اى مشاكل فى الامتحان.

وأكد مدير المديرية، أنه لن يسمح بأى تجاوزت من شأنها الإخلال بالمنظومة وسيتم تطبيق أقصى العقوبات الرادعة، مشددا على ضرورة التنسيق الكامل مع مديرى الإدارات التعليمية والتواجد الميدانى وتقديم الدعم لانتظام سير الامتحانات.

وجاءت ورقة امتحان مادة اللغة الإنجليزية فى صفحتين وكانت الورقة واضحة ومنسقة والطباعة جيدة، وجاءت الأسئلة سهلة الصياغة فنياً ولغويا وشملت جميع دروس المنهح المقرر وكافية للوقت المقرر للإجابة مع وجود فترة زمنية للمراجعة، وتنوعت الأسئلة بين الموضوعى والمقالى .