ارتياح بين طلاب الإعدادية لسهولة امتحان الجبر بالقليوبية

سادت حالة من الارتياح بين طلاب الشهادة الإعدادية الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 بالقليوبية، بعد أداء امتحان الجبر الذين أكدوا أنه في مستوى الطالب المتوسط باستثناء نقطتين لتميز الطالب المتفوق.

اشارت وكيل الوزارة أنه تقرر تشكيل لجنة لفحص واقعة تداول صفحات الغش الإلكترونية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا من امتحان مادة الجبر التي أداها طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية الصف الثالث الإعدادي داخل اللجان في ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي مشيرة أن التداول تم بعد بدء الامتحانات ولا يعد تسريب.

ووجهت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية بتكثيف المتابعة على مدارس المحافظة بالكامل ورفع تقارير دورية بالنتائج وإعمال الشفافية والحيادية فى العرض لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية وذلك بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والإدارات المعنية.

وأضافت أن المتابعة الميدانية لن تقتصر على المدارس فقط بل ستكون هناك جولات مفاجئة لدواوين الإدارات التعليمية لضبط العمل وتحقيق الانضباط الوظيفي والالتزام المهني.

وشددت مدير المديرية، على أنه لا تهاون مع أي مخالف أو مقصر فى أداء عمله المنوط به وستتم مجازاته وفق اللوائح والقوانين المنظمة.

وأكدت تركيز الجهود على تطوير العمل من حيث الأداء شكلا ومضمونا بكافة المنشآت التعليمية، مشددة على عدم التهاون مع المقصرين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو ذلك التقصير وفى نفس الوقت يتم منح التقدير والتكريم للمتميزين.