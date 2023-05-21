تعليم القاهرة تحصد جائزة أكثر المديريات فوزًا في المسابقة السنوية البحثية الكبرى

حصلت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على جائزة أكثر المديريات فوزًا في المسابقة السنوية البحثية الكبرى على مستوى المديريات.

وتقدم ايمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، بخالص الشكر والتقدير لجميع من ساهم في حصد تلك النتائج المشرفة ولإدارة مصر القديمة التعليمية لفوزها بأكثر الإدارات فوزًا، إدارة حدائق القبة التعليمية لفوزها بأكثر الإدارات مشاركة، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق والنجاح.

ومن المقرر أن توزع الجوائز على الفائزين خلال إحتفالية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والكنيسة القبطية.

جدير بالذكر أن المسابقة الدينية البحثية الكبرى تم الإعلان عنها فى شهر نوفمبر الماضى، كما أنها تستهدف جميع أطراف العملية التعليمية، حيث شملت القيادات التعليمية، والمعلمين، والإداريين، والاخصائيين، وأولياء الأمور، وطلاب المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية.

كما تمت التصفيات الأولى للأبحاث المقدمة على مستوى الإدارات التعليمية، وتمت التصفيات الثانية للأبحاث على مستوى المديريات التعليمية وتم تصعيد أفضل خمسة أبحاث فى كل مرحلة.