الحوار الوطني.. "مستقبل وطن": تفعيل أنشطة الأحزاب يأتي من داخلها

قال النائب محمد صبري، ممثل حزب مستقبل وطن بلجنة الأحزاب بالمحور السياسي، إن الحزب يستهدف ترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة بمشاركة القوى السياسية الوطنية، لافتا إلى أن مستقبل وطن يدعم تفعيل المادة الخامسة من دستور مصر والتي نصت على التعددية الحزبية.

وأضاف صبري، خلال كلمته بلجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي في الحوار الوطني، اليوم الأحد، أن حزب مستقبل وطن تقدم للأمانة الفنية بمقترح لإجراء بعض التعديلات على قانون الأحزاب، لافتا إلى أن تعزيز أنشطة الأحزاب يأتي من داخلها عبر التوسع في ممارسة الديمقراطية.

وتابع صبري، "ونرى في حزب مستقبل وطن أن تشكيل لجنة شئون الأحزاب في شكلها الحالي من شيوخ القضاء هو تشكيل مقبول ويحقق المستهدف منه ويضمن الحياد الكامل لما لهم من نزاهة يعترف بها الجميع".

وعن الحوكمة الاقتصادية للأحزاب، أكد صبري، أن زيادة موارد الأحزاب السياسية يأتي من خلال إجراء تعديلات على اللوائح الداخلية، مشددا على استعداد حزب مستقبل وطن على التعاون مع كافة القوى السياسية من أجل ترسيخ الديمقراطية في الجمهورية الجديدة.