رئيس جامعة عين شمس يزور فرنسا لبحث آليات إنشاء برنامج الطب

التقى الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، البروفيسور philippe Ruszniewski

عميد كلية الطب بجامعة باريس سيتيه، وذلك خلال زيارته للعاصمة الفرنسية باريس.

جاء اللقاء بحضور شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بجامعة عين شمس وعلاء الغنيمي أستاذ ورئيس قسم جراحة الأطفال بمستشفى

Robert Dubre .

جاء اللقاء في إطار جهود جامعة عين شمس لإنشاء برنامج دراسة الطب باللغة الفرنسية، حيث ناقش الجانبان الخطوات اللازمة لإنشاء برنامج الطب الفرنسي بجامعة عين شمس والفرص الواعدة والتحديات.

كما تم استعراض كافة إمكانات كلية الطب جامعة عين شمس من تجهيزات و أعضاء هيئة التدريس وطلاب دارسين بالمدارس الفرنسية أو ناطقين باللغة الفرنسية.

ويأتي حرص جامعة عين شمس على إنشاء برنامج الطب باللغة الفرنسية لما تتمتع به فرنسا من ريادة فى مجال الطب على مستوى العالم وما تمتلكه من خبرات ، بما يسهم في الإرتقاء بنظام التعليم الطبي بجمهورية مصر العربية وهو ما ينعكس مستقبلاً على تطوير منظومة الرعاية الصحية الشاملة في مصر ويتوافق و رؤية مصر ٢٠٣٠.

ومن المقرر أن تستكمل المباحثات بين الجانبين في زيارة مرتقبة من الجانب الفرنسي لجامعة عين شمس.