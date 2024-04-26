غلق باب التصويت بانتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الأسنان.. وبدء الفرز

أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الأسنان، غلق باب التصويت على مستوى الجمهورية، وبدء عمليات فرز أصوات الناخبين، وتُجرى الانتخابات على مقعد النقيب العام ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وعضوية مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية، وذلك تميهدا لإعلان النتائج الرسمية خلال أيام.

وكانت قد أعلنت اللجنة فتح باب التصويت بانتخابات الأسنان 2024، منذ العاشرة من صباح اليوم الجمعة، 26 أبريل 2024، تحت إشراف قضائى.

ويتنافس 3 مرشحين على مقعد النقيب العام لأطباء أسنان، هم: الدكتور شفيق الحكيم نقيب الأسنان السابق، الدكتور إيهاب هيكل النقيب الحالى لأطباء الأسنان، والدكتور محمد بدوى عضو مجلس النقابة العامة، وعلى مقاعد النقابة العامة والمناطق 38 مرشحا، بواقع 7 مرشحين على مستوى الجمهورية أكثر من 15 عاما، و14 مرشحا على مستوى الجمهورية أقل من 15 عام، وبمنطقة القاهرة والجيزة 4 مرشحين، منطقة وسط الدلتا 2 مرشحين، منطقة شرق الدلتا 3 مرشحين، شمال الوجه القبلى أكثر من 15 عاما 2 مرشحين، غرب الدلتا 4 مرشحين، منطقة جنوب الوجه القبلى أكثر من 15 عاما 2 مرشحين"، فضلا عن تنافس 169 مرشحا على المقاعد المختلفة بالنقابة الفرعية.