لبلبة ضيفة شرف حفل ختام مهرجان "بردية" لسينما الومضة فى دورته الأولى

يقترب انطلاق مهرجان بردية لسينما الومضة دورة المخرج الراحل "عاطف الطيب"، الذى تنظمه مؤسسة بردية للثقافة والفنون تحت رعاية وزارة الثقافة فى الفترة من 1 حتى 7 مايو 2024 .

ويتقلد منصب رئيس المهرجان الكاتب الكبير "عبد الرحيم كمال"، ويشغل منصب مدير المهرجان الكاتبة "عزة أبو اليزيد"، وضيف شرف المهرجان دولة فلسطين الحرة.

ويُقام حفلا الافتتاح والختام بالمركز الثقافى الروسى بالقاهرة تحت قيادة الدكتور "مراد جاتين" رئيس البيوت الثقافية الروسية، والدكتور" شريف جاد" مدير المركز الثقافى الروسى بالقاهرة.

بينما تُقام العروض الجماهيرية للأفلام من 2 حتى 6 مايو المقبل بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

وقررت إدارة المهرجان أن تكون ضيفة شرف حفل الختام الفنانة "لبلبة"، التى عملت مع المخرج الراحل عاطف الطيب أجمل أفلامهما سويًا مثل" ضد الحكومة"، و"ليلة ساخنة".

ويقدم فقرات حفلى الافتتاح والختام الإعلامية "شذى شعبان".

وتحمل الدورة الأولى للمهرجان العديد من المفاجآت لصناع وجمهور سينما الومضة، حيث سيفتح المهرجان آفاق تهدف إلى اكتشاف أجيال جديدة من المواهب السينمائية ، كما يسلط الضوء على كافة المبدعين من داخل مصر وكافة أنحاء العالم.