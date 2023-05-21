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الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس مسجل لاتهامه بقتل شاب في عين شمس

أرشيفيه
أرشيفيه
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة اليوم الاحد تجديد حبس عاطل لاتهامه بإنهاء حياة شاب طعنا بالسكين خلال معاتبته على سب طفل في منطقة عين شمس 15,يوما على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) مصاب بجروح متفرقة بالجسم إثر إدعاء مشاجرة بمنطقة سكنه وتوفى لاحقاً متأثرا بإصابته .

بالانتقال وسؤال (والدته، مقيمة بذات العنوان) قررت بحدوث مشادة كلامية بين نجلها وآخر لدى معاتبة نجلها له لتعديه بالسب على أحد أقاربه (طفل) بالمنطقة محل سكنهما، حيث تطورت لتعديه على نجلها بالضـــرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" نتج عن ذلك إصابته المُشار إليها والتى أودت بحياته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم)، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

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