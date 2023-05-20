الدوري الإسباني.. ثلاثي هجومي في تشكيل برشلونة أمام ريال سوسيداد

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الأساسي الذي يواجه به ريال سوسيداد، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة 35 من بطولة الدوري الإسباني.

ويستضيف برشلونة، نظيره ريال سوسيداد، اليوم السبت، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، في اللقاء الذي ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الثلاثي، رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، وعثمان ديمبلي، هجوم البلوجرانا أمام سوسيداد، كما يتواجد المخضرم سيرجيو بوسكيتس في التشكيل الأساسي بعد إعلان رحيله عن البرسا بنهاية الموسم الجاري 2022-2023.

تشكيل برشلونة

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: بالدي - كوندي - كريستنسن - جوردي ألبا

خط الوسط: فرانك كيسي - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج

وفي الهجوم: رافينيا - ليفاندوفسكي - ديمبلي.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 85 نقطة، حيث حسم اللقب منذ المباراة الماضية أمام إسبانيول، فيما يأتي ريال سوسيداد في المركز الرابع بـ62 نقطة.