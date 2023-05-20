المستشار الثقافي المجرى تكشف خلال زيارتها للغردقة تفاصيل اللقاء الرياضي

عقدت كورنيليا بوروتسكي المستشار الثقافي لسفارة دولة المجر بالقاهرة لقاء صحفي خلال زيارتها لمدينة الغردقة مساء اليوم للإعلان عن تفاصيل اللقاء الثقافى الرياضى المقرر إقامته بشواطئ الغردقة يونيو المقبل، بحضور السباح العالمى خالد شلبى وكيل الاتحاد الانجليزي لعبور المانش، والمشرف على اللقاء.

وقالت المستشار الثقافي خلال اللقاء، إن الحدث هو الَأول من نوعه للسباحة الصيفية بين مصر والمجر على شواطئ مدينة الغردقة كما يتضمن الحدث لقاء ثقافي وعرض الفلكلور المجرى، لافتة إلى أن الحدث هو بداية للتعاون في أحداث مقبلة بين البلدين.

وأضافت، أن الرياضة هي اللغة التي تقرب الثقافات بين مصر والمجر وتُساهم في توصيل الصورة بشكل أوضح وذلك لأهمية الرياضة الشعوب.

وأكد بأنها جاءت إلي الغردقة منذ ١٠ سنوات ومارست رياضة الغطس المفضلة لديها مؤكدة بأنها تعشق مدينة الغردقة، وتدعو السائحين من مختلف الدول لزيارتها لما تتمتع به بطقس رائع ومختلف طوال السنة وآمنة جدا جدا أفضلها للسائحين فى مستوى العالم وأنصح الأوربيين بزيارتها.

وقال السباح خالد شلبي المشرف على اللقاء ان تفاصيل الحدث عبارة عن عرض الثقافة المجرية و الفلكلور المجرى ويشارك في اللقاء سباحين ذوي الهمم سباحين اصحاء للمشاركة في الايفنت المقرر إقامته في الأول من يونيو المقبل تبادل ثقافي رياضي.

وقال شلبي، إن الحدث يعتبر حدث رياضي ثقافي يساهم في تنشيط السياحة في مصر وفي مدنية الغردقة.

وتابع شلبي، إن اللقاء يتضمن تمرينة "عومة" مع و ضد التيار فى شاطئ آمن ومياه صافية لمسافة 500م و 1500م و 3كم يوم الجمعة 2 يونيو القادم الساعة 4 عصرا، كما يتضمن اللقاء منافسة عدد كبير من سباحي المياه المفتوحة من مصر والمجر.

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