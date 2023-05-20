بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر بثلاثية من مونبلييه بالدوري الفرنسي

شارك النجم المصري مصطفى محمد، المحترف ضمن صفوف نانت، في المباراة التي خسر فيها فريقه بثلاثية نظيفة من ضيفه مونبلييه، والتي جمعتهما على ملعب لا البوجوار، ضمن منافسات الجولة 36 من بطولة الدوري الفرنسي.

مصطفى محمد، بدأ اللقاء وهو على مقاعد بدلاء نانت، لكنه شارك في تبديل مبكر من المدرب بيير أريستوي، المدير الفني المؤقت للكناري، ليشارك مهاجم المنتخب الوطني في المباراة في الدقيقة الخامسة بدلًا من أندي ديلور.

جاءت ثلاثية مونبلييه، عن طريق جوردان فيري، أرنو نوردين، وفالاي ساكو، في الدقائق 38، 47، و88 على الترتيب.

سجل الأناكوندا، 8 أهداف مع نانت خلال الموسم الجاري 2022-2023 في الدوري الفرنسي، ليصبح الهداف التاريخي للاعبين المصريين في البطولة.

وشارك مصطفى محمد خلال الموسم الحالي في 47 مباراة مع نانت في مختلف المسابقات، سجل خلالها 11 هدفًا، كما صنع 5 أهداف أخرى.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد نانت عند 33 نقطة في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، فيما رفع مونبلييه رصيده إلى 47 نقطة محتلًا بها المركز الثاني عشر.