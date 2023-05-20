صور.. عرض خاص لفيلم "Killers of The Flower Moon" بمهرجان كان

شهد مسرح قصر المهرجانات بمدينة كان الفرنسية، حضور صناع فيلم "Killers of the flower moon"، والذي يعرض خارج المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي في نسخته الـ76.

كان من بين الحضور مخرج الفيلم مارتن سكورسيزي، والنجم روبرت دي نيرو، والنجم ليوناردو دي كابريو، وعدد من أبطال الفيلم.

قصة الفيلم مقتبسة عن رواية للكاتب ديفيد جران، وتدور أحداثها في عشرينيات القرن الماضي حين يتعرض أحد أفراد قبيلة "أوساج" الهندية في الولايات المتحدة الأمريكية للقتل في ظروف غامضة، ليتم الاستعانة بمحقق الـ"FBI" إدجر هوفر للتحقيق في الواقعة.

ووفقًا لمصادر داخل شركة الإنتاج فإنه جرى التصوير بمدينة أوساج سيتي، لضمان دقة تصوير الفيلم لثقافة القبيلة في عشرينيات القرن العشرين.

وتقوم منصة "آبل بلس" الرقمية بعملية إنتاج وتوزيع الفيلم، الذي تبلغ تكلفته أكثر من 200 مليون دولار تقريبا، عقب انسحاب عملاق البث الرقمي "نتفليكس" من تمويل المشروع.

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