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السبت 20 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. توتنهام يخسر بثلاثية من برينتفورد ويفقد الأمل في الدوري الأوروبي

توتنهام وبرينتفورد
توتنهام وبرينتفورد
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خسر فريق توتنهام من ضيفه برينتفورد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، اليوم السبت، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب توتنهام هوتسبير، في إطار منافسات الجولة الـ37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح توتنهام أهداف المباراة عن طريق هاري كين في الدقيقة 8، وتعادل براين مبيومو في الدقيقة 50 ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 62، وأطلق يون ويسا رصاصة الرحمة بالهدف الثالث في الدقيقة 88.

وبهذه الخسارة، فقد توتنهام الأمل في احتلال أحد المراكز المؤهلة إلى الدوري الأوربي إلا إذا حدثت معجزة وفاز في مباراته الأخيرة أمام ليدز يونايتد بشرط خسارة برايتون للمباريات الثلاث المقبلة.

ورفع برينتفورد رصيده إلى 56 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي فيما تجمد رصيد توتنهام عند 57 في المركز السابع.

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