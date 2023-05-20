الدوري الفرنسي.. مصطفى محمد بديلًا مع نانت أمام مونبلييه

أعلن بيير أريستوي، المدير الفني المؤقت لفريق نانت، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري مصطفى محمد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة مونبلييه، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة 36 من بطولة الدوري الفرنسي.

ويستضيف نانت، اليوم السبت، مونبلييه على ملعبه لا البوجوار، حيث ينطلق اللقاء في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويجلس مصطفى محمد على دكة بدلاء نانت في مواجهة مونبلييه، بعدما رفض المشاركة في مباراة فريقه ضد تولوز بالجولة الماضية بالدوري الفرنسي، والتي انتهت بالتعادل بين الفريقين.

سجل مهاجم المنتخب الوطني 8 أهداف مع نانت خلال الموسم الجاري 2022-2023 في الدوري الفرنسي، ليصبح الهداف التاريخي للاعبين المصريين فى البطولة.

شارك مصطفى محمد خلال الموسم الحالي في 47 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 11 هدفًا، كما صنع 5 أهداف أخرى.

ويحتل نانت، المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 33 نقطة، فيما يأتي مونبلييه في المركز الثاني عشر وفي رصيده 44 نقطة.

تشكيل نانت