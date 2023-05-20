محافظ الفيوم يناقش تفاصيل المرحلة الثانية من تطبيق النموذج الوطني للموازنة التشاركية

بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية ووفد منظمة اليونيسيف، تفاصيل المرحلة الثانية من تطبيق النموذج الوطني للموازنة التشاركية الذي يتضمن تطبيق المساءلة المجتمعية على أرض محافظة الفيوم، ويعد استكمالا لمحاور الموازنة التشاركية وذلك من خلال خطة عمل مشتركة بين وزارة المالية ومكتب منظمة اليونيسيف بمصر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وسارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، ووفد اليونيسيف الذى ضم أولوجبيك أوليموف خبير المالية العامة بمكتب المنظمة الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدكتور لويجي بيتر راننو رئيس قسم السياسات الاجتماعية بمكتب يونيسيف بمصر، ولينا نبراوي مديرة السياسات العامة بالمكتب.

تناول الاجتماع، عرض الأنشطة المتعلقة بالمساءلة المجتمعية، الشفافية المالية، ومشاركة المواطنين، المخطط لتنفيذها بالتعاون بين وزارة المالية ومنظمة اليونيسيف، مع وضع الرؤية العملية لتنفيذ مبادئ الرقابة والمساءلة المجتمعية على المشروعات الخدمية والتنموية على أرض الفيوم، بناءً على خطط واضحة للاحتياجات الفعلية للمواطنين، كما تم استعراض ما تم تنفيذه من فعاليات بشأن الشفافية والمشاركة المجتمعية بالتعاون مع محافظة الفيوم، ووحدة الشفافية بوزارة المالية، التى اشتملت على تنفيذ مشروعات قام بها عدد من الشباب بالقرى، بمجالات البيئة والشباب والرياضة والزراعة والري والتعليم، وغيرها، بهدف تصعيد المشروعات الفائزة للتطبيق على أرض الواقع من خلال البرنامج التدريبي للنموذج الوطني للموازنة التشاركية والذي دام لمدة خمسة اسابيع بداية من سبتمبر ٢٠٢٢ حتى أكتوبر ٢٠٢٢ بمحافظة الفيوم.

شدد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع على أهمية الاستفادة من الأفكار البناءة للشباب، والعمل على الاستغلال الأمثل لقدراتهم، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل من خلال فريق عمل جاد وخطة عمل مدروسة، خاصة بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بجانب مشروعات الخطة الاستثمارية، تلك المشروعات التى توفر الخدمات للمواطنين وتحدث طفرة تنموية كبيرة في أساليب معيشتهم.

وأضاف أن المحافظة تسعى جاهدة لتنفيذ مشروعات الشباب القائمة على الأفكار البناءة على أرض الواقع، خاصة مشروعات الشباب المشاركين بفعاليات الموازنة التشاركية ـ خلال الفترة الماضية ـ التى تتصل بالمشروعات الخضراء والذكية، مع الاستفادة من هؤلاء الشباب خلال المرحلة القادمة، لتنفيذ فعاليات ضمن برامج الشفافية والموازنة التشاركية بمحور المساءلة المجتمعية بناء على توزيعهم الجغرافي.

كما شدد محافظ الفيوم، على أهمية وضوح الأفكار والنية الصادقة خلال العمل بالموازنة التشاركية، مع تحديد الأنشطة الخاصة بالمشروعات المستهدفة، مع التركيز على المشروعات التى تستهدف الأطفال والشباب والمرأة، وتحديد أنواع هذه المشروعات ونسب تنفيذها، من خلال الاستعانة بمسئولى ومشرفي تنفيذ هذه المشروعات لدقة المعلومات لديهم.

فيما استعرضت، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، الجهود المبذولة للوحدة خلال فترة عملها على أرض الفيوم، لتطوير شفافية الموازنة، وتعزيز أدوات الموازنة التشاركية، والتواصل المجتمعي، من خلال عقد حوارات مجتمعية وندوات وورش عمل للتعريف بموازنة المواطن وكذا تطبيق نموذج المساءلة المجتمعية فى القضايا المتعلقة بالطفل وكفاءة الانفاق الحكومي لتمكين المواطنين خاصة الشباب من المشاركة الفعَّالة في رؤية الإصلاح وزيادة الوعى المالى.

وأوضحت، أن وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، تسعى إلى ترجمة أفكار الشباب إلى واقع ملموس فى ميدان العمل الاقتصادى، وصقل خبراتهم ونقل تجارب الوزارة إليهم حيث تستقبل الوحدة مجموعة من شباب الخريجين، تعزيزًا لأطر الشفافية والإفصاح المالى، على النحو الذى يؤهلهم لسوق العمل والاستفادة من مشروعات التخرج الخاصة بهم وتحويلها إلى مشاريع استثمارية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وذلك من خلال التشجيع المستمر من السيد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، وجهود السيد نائب الوزير، استاذ احمد كوجك في توفير كافة الموارد اللازمة لضمان حصول وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية على الدعم المستمر من أجل تحقيق أهداف النموذج الوطني للموازنة التشاركية في كافة المناطق المستهدفة.

وأضافت، أن الوحدة استطاعت على مدار عامين عمل على أرض الفيوم، من رفع الوعي لدى المواطنين بالموازنة التشاركية، مما أثمر عن إعداد مبادرات لمشروعات شبابية وهي: مشروع تقشير الجمبري بين الواقع والمأمول بشكشوك، ومشروع تبطين الترع بجمعيتي قارون والريان، ومشروع التوعية المالية "بيوم الرقمية"، ومشروع رعاية لذوى الهمم، ومشروع الموازنة التشاركية بمراكز الشباب، لافتة إلى أنه تم تقييم المشروعات من خلال 3 معايير وهي المعيار التنفيذي على أرض الواقع، والفاعلية من خلال الأبعاد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، والاستمرارية وإمكانية إعادة التطبيق.

ومن جهته، أعرب خبير المالية العامة بمكتب المنظمة الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن سعادته بلقاء محافظ الفيوم، مشيراً إلى استعداد مكتب المنظمة بمصر للمشاركة الفاعلة والإيجابية من خلال التعاون البناء مع محافظة الفيوم، في المشروعات التى تتصل بالطفل والشباب والمرأة، لافتاً إلى أن ما شاهده اليوم من فعاليات بشأن استعراض الشباب لرؤيتهم فى الموازنة التشاركية، وإعدادهم لمشروعات تنموية، خير دليل على ما يحدث على أرض مصر من تطوير وتنمية ممثلاً في محافظة الفيوم.