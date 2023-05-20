سؤال برلماني لوزير الصحة بشأن خطة الحد من كارثة التضخم السكاني

تقدمت النائبة ميرفت عازر نصر الله، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، بشأن خطة الوزارة للحد من كارثة التضخم السكاني التي تعوق التنمية الاقتصادية.

وقالت "عازر" في سؤالها، إن مشكلة الزيادة السكانية من أهم المشكلات التي تسعى الدولة المصرية والقيادة السياسية للحد منها في ظل معدلات الإنجاب المرتفعة والتي تلتهم ثمار التنمية الاقتصادية وتهديد للأمن القومي المصري.

وأشارت عازر، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحدث مراراً وتكراراً خلال خطاباته، محذراً من خطورة الزيادة السكانية، وضرورة تنظيم النسل، مؤكدة أن هذه القضية تُعد من أحد القضايا الهامة التي ستظل محل اهتمام ونقاش داخل الحكومة ومجلس النواب.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه طبقاً لأحدث إحصائية رسمية للأمم المتحدة حول سكان مصر، فقد أظهرت أنه يقدّر عدد سكان مصر 2023 بنحو 108,162,967 نسمة، وتبلغ نسبة سكان مصر 1.33% من إجمالي سكان العالم، ونتيجة لذلك تحتل مصر المرتبة 14 في قائمة أكبر دول العالم حسب عدد السكان.

وأوضحت عازر، أن الدولة اتخذت خطوات كثيرة خلال السنوات الماضية للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية، وأطلقت العديد من المبادرات، إلا أن الزيادة السكانية مازالت مشكلة حقيقية تجهض ثمار التنمية، مطالبة بضرورة تبني سياسة "تنظيم النسل"، وتضافر كافة الأجهزة التنفيذية فى الدولة، للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية وما ينجم عنها من مخاطر جسيمة تهدد الأمن القومي للدولة .