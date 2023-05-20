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السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

التموين: حملات يومية لضبط القمح المهرب

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية
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تلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرًا من مديريات التموين بمحافظات البحيرة والجيزة والفيوم حول جهودهم لضبط الاقماح المحلية المهربة واستخدامها فى الأغراض غير المسموح بها فى سواء في المزارع السمكية او كأعلاف حيوانية.

وأفاد التقرير بأن محافظة البحيرة تمكنت اليوم من ضبط ٢٠٠ طن قمح محلي لدى أحد الأشخاص قبل استخدامه في الأغراض غير المسموح بها طبقًا للقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن والمنظمه لعمليات التوريد والاستخدام، وأفاد أن الكمية المضبوطه تم توريدها للصوامع وجارى اتخاذ الإجراءات القانونيه ضد كل من ارتكب ذلك.

وفى الجيزة تم ضبط ٥٠ طن قمح محلى قبل استخدامها فى الأغراض غير المخصصة لاستخدام القمح.

وفى الفيوم تمكنت من ضبط ٥٣ طن قمح محلى لدى أحد الأشخاص قبل استخدامها فى الأغراض غير  المخصصة لذلك.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمى للوزارة، إنه يتم توجه كافة مديريات التموين بتسيير حملات يومية على المزارع السمكية ومصانع الاعلاف لضبط اى اقماح محلية لضبطها، مشيرا إلى أن من يخالف القرارات الوزارية فى هذا الشأن الذى يمنع استخدام القمح المحلى فى المزارع السمكية أو كأعلاف سيعرض نفسه للمساءلة القانونيه؛ لأن القرارات الوزارية تحظر ذلك.

الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية المزارع السمكية أعلاف عمليات التوريد الكمية المضبوطه