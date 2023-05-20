إدارة أسوان التعليمية تفوز بالمركز الأول في مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية

فازت إدارة أسوان التعليمية بالمركز الأول جمهورية في مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية.

جاء ذلك فى ضوء دعم ورعاية وتشجيع الأستاذ عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان واهتمامه بالمبدعين ورعاية الطلاب الموهوبين والمبدعين والمتميزين.

وتقدمت غنية محمد على مدير إدارة أسوان التعليمية ومحمد رسمى حسن وكيل إدارة اسوان التعليمية وجميع القيادات والعاملين بإدارة أسوان التعليمية ، بالتهنئة إلى الطالبة إسراء محمد سيد بمدرسة النور للمكفوفين "مرحلة إعدادية" التابعة لإدارة أسوان التعليمية لفوزها بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية "مستوى أول" للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٢، حيث حفظت الطالبة القرآن الكريم كاملًا بالإضافة إلى الأربعين النووية.

وقدمت مدير الإدارة أجمل التهانى القلبية وأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان للمدرسة الفائزه وجميع العاملين بها وكذلك للسادة موجهى اللغة العربية والتربية الدينية والشكر لكل من ساهم فى الفوز مع أطيب التمنيات بدوام التوفيق والنجاح لجميع طلاب إدارة أسوان المشاركين فى مختلف الأنشطة والمسابقات على مستوى الجمهورية.