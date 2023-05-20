مدرب الزمالك يصعد الشباب للتدريب مع الفريق الأول

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، بتصعيد مجموعة من اللاعبين الشباب للمشاركة في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة الداخلية المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت التدريبات مشاركة كلا من، أدهم محمود الخواجة وشكري مصطفى وكريم عبدالحق ومصطفى خالد ومحمد الخضري لاعبو فريق 2001 ، وكريم عبدون مواليد 2003، بجانب يوسف أحمد حسن لاعب 2005 .

ويجيد الخواجة اللعب في خط الهجوم، وشكري مصطفى وكريم عبد الحق وكريم عبدون في مركز الجناح الهجومي ، ومصطفى خالد و محمد الخضري ويوسف أحمد في خط الوسط. ويقوم أوسوريو خلال الفترة الأخيرة بتصعيد العديد من العناصر الشابة للمشاركة في تدريبات الفريق الأول ضمن الاستراتيجية والمتبعة من أجل الاستفادة من العناصر المميزة بقطاع الناشئين بالنادي .

وحقق فريق الزمالك الفوز بنتيجة 1-0 في مباراة الجولة الـ 28 لمسابقة الدوري الممتاز وذلك على حساب فريق أسوان .

ومنح أوسوريو مدرب الزمالك اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة، واستأنف الفريق اليوم السبت تدريباته للقاء الداخلية، وذلك على ملعب النادي الأبيض في مقره بميت عقبة.

ويأتي الزمالك قبل مواجهة الداخلية في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 46 نقطة وذلك من خوض 27 مباراة، حيث فاز الفريق في 13 مباراة، وتعادل في 7 مباريات وخسر في 7 مباريات .

أما فريق الداخلية فيأتي في المركز السادس عشر لجدول ترتيب مسابقة الدوري وذلك برصيد 27 نقطة .