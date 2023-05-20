تباين آراء طلاب الإعدادية بالقليوبية حول امتحان الهندسة

تباينت آراء الطلاب في امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم في محافظة القليوبية، حيث أدى الطلاب امتحان مادة الهندسة والتربية الفنية على فترتين.

وانقسم الطلاب حول مستوى صعوبة امتحان الهندسة حيث اشتكى عدد من طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية من صعوبة امتحان الهندسة الذي أداه الطلاب اليوم، حيث أكدوا أن الامتحان حمل أكثر من جزء للطالب المتفوق وهو مالم يناسب غالبية الطلاب.

في سياق متصل أكدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية في بيان لها أنه سيتم تشكيل لجنة لمراجعة الامتحان والتأكد من توافر النسب المختلفة لمستويات الأسئلة في الورقة الامتحانية الخاصة بامتحان مادة الهندسة.

في سياق متصل قررت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية تشكيل لجنة للتحقيق في واقعة تداول صفحات الغش الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا من امتحان مادة الهندسة التي أداها الطلاب صباح اليوم في ثاني أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بعد دخول الطلاب اللجنة.

وأشارت المديرية في بيان لها أن التداول جرى بعد بدء الامتحانات ولا يعد تسريبا.