البحرية الأوكرانية: روسيا تحتفظ بثلاث سفن حربية في البحر الأسود

السبت 20/مايو/2023 - 01:08 م

أعلنت البحرية الأوكرانية، اليوم السبت، أن الجيش الروسي ما زال يحتفظ بثلاث سفن حربية ضمن أسطوله في البحر الأسود، بما في ذلك حاملة صواريخ تحمل 4 صواريخ موجهة من طراز "كاليبر".

وأوضحت البحرية الأوكرانية في بيان - نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية في نسختها الإنجليزية - أنه في بحر آزوف مازال هناك سفينة روسية واحدة، أما في البحر المتوسط هناك ما يصل إلى 7 سفن روسية حربية، بما في ذلك حاملة صواريخ مزودة بـ4 صواريخ "كاليبر".

وبحسب الوكالة الأوكرانية، فإن التغييرات التي طرأت على القوات البحرية الروسية في البحر الأسود مؤخرا ترجع إلى الهجوم الصاروخي الذي شنه الجيش الروسي الخميس الماضي.

وأوضحت الوكالة أنه قبل الهجوم الصاروخي في ليلة 18 مايو الجاري، حاول الروس خداع الجيش الأوكراني بجلب جميع حاملات الصواريخ الخاصة بهم إلى نقاط تمركزها الأساسية قبل شن الهجوم.