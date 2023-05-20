إحلال وتجديد 3 كبارى بالبحيرة بتكلفة 8 مليون و395 ألف جنيه.. صور

أكدت المهندسة كريمة عاشور، مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة البحيرة، أن المديرية بدأت في أعمال إحلال وتجديد 3 كبارى بنطاق 3 مراكز بنطاق المحافظة، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 8 مليون و395 ألف جنيه، فى إطار الجهود المبذولة للعمل على تلبية كافة إحتياجات المواطنين وإستكمال الأعمال الجاري تنفيذها والأعمال الضرورية والملحة في شتى القطاعات ومنها الكباري والرصف وإنشاء الطرق، نظراً لأهميتها البالغة فى عملية التنمية الإقتصادية.

وقالت عاشور، أن عمليات الإحلال والتجديد تشمل، إحلال وتجديد كوبرى الليمون بمركز بدر بتكلفة إجمالية 4مليون 557 الف جنيه، إحلال وتجديد كوبرى طلبه بمركز دمنهور بتكلفة 3 مليون و 488 ألف جنيه، صيانة كوبرى طه بمركز كفر الدوار بتكلفة 350 ألف جنيه.

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بضرورة التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الطرق والرصف بالإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد والإشتراطات والمواصفات القياسية للتنفيذ لتحقيق السيولة المرورية وأمن وسلامة المواطنين.