برلمانية: كلمة الرئيس بقمة جدة جاءت صريحة وواضحة وكاشفة للعديد من قضايا المنطقة

ثمنت النائبة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مشاركته في فعاليات القمة العربية في دورتها الـ٣٢ بجدة بالسعودية.

وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن كلمة الرئيس السيسي جاءت صريحة وواضحة وكاشفة للعديد من القضايا التي تهم المنطقة بأسرها، واصفة إياها بالتاريخية التي تحمل العديد من الرسائل الهامة.

وأكدت عضو مجلس النواب، دور مصر الكبير والفعال في دعم الدول العربية، وجهودها العظيمة لنشر الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أوضحت أهمية القمة العربية في توحيد الصف العربي، وتقريب الرؤى بين الدول.

وتابعت النائبة ندى ألفي ثابت أن توحيد الجهود، والوقوف على قلب رجل واحد، وتوطيد العلاقات بين الدول العربية، يساهم فى استعادة الأمن والاستقرار، وينعكس إيجابيا على مستقبل المنطقة".