حار نهارا ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وطقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

ويشهد الأحد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ونشاط رياح على مناطق من غرب البلاد والصحراء الغربية وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الأحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 23 درجة، وعلى السواحل الشمالية 32 والصغرى 21، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 37 والصغرى 23، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 24 درجة.