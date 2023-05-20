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السبت 20 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

المركز السوري للزلازل يرصد 13 هزة أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية

زلازل
زلازل
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 أعلن المركز الوطني السوري للزلازل، تسجيل 13 هزة أرضية ضعيفة تراوحت قوتها ما بين 1.9 و3.7 درجات على مقياس ريختر خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وسجلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم السبت، 5 هزات في لواء اسكندرون، و3 هزات في البر التركي، وهزة في كل من غرب حمص، وشمال شرق اللاذقية، ولبنان جنوب غرب حمص، وعلى الحدود السورية التركية شمال غرب حلب، وفي اليونان.

زلازل سوريا