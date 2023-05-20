ضبط عاطل شوه وجه طالب بسلاح أبيض في مشاجرة بإمبابة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط عاطل المتهم بالتعدي بسلاح أبيض علي طالب واحداث إصابته في منطقة الوجه لإعتقاد المتهم بأن المجني عليه يراقبه بدائرة قسم شرطة إمبابة.

تلقي المقدم مؤمن فرج رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصب بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين قيام عاطل بالتعدي علي طالب بسلاح أبيض محدثاً إصابته في منطقة الوجه بسبب اعتقاد المتهم خطأ بمراقبة المجني عليه له، وتم نقل المصاب إيل مستشفي إمبابة العام لتلقي العلاج اللازم.

فيما تمكنت القوات من ضبط المتهم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.