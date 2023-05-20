أوسوريو يذاكر فريق الداخلية استعدادا لمواجهة الدوري

بدأ الكولومبي أوسوريو مدرب الزمالك، في دراسة فريق الداخلية وذلك استعدادا لمواجهة الفريقين بعد غد الاثنين ضمن مباريات الجولة الـ 29 لمسابقة الدوري الممتاز .

ويشاهد أسوريو مع جهازه المعاون تسجيلات لمباريات الفرأيق المنافس من أجل تحديد نقاط قوة وضعف الفريق.

وحقق فريق الزمالك الفوز بنتيجة 1-0 في مباراة الجولة الـ 28 لمسابقة الدوري الممتاز وذلك على حساب فريق أسوان .

ومنح أوسوريو مدرب الزمالك اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة، ويستأنف الفريق اليوم السبت تدريباته للقاء الداخلية، وذلك على ملعب النادي الأبيض في مقره بميت عقبة.

ويأتي الزمالك قبل مواجهة الداخلية في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 46 نقطة وذلك من خوض 27 مباراة، حيث فاز الفريق في 13 مباراة، وتعادل في 7 مباريات وخسر في 7 مباريات .

اما فريق الداخلية فيأتي في المركز السادس عشر لجدول ترتيب مسابقة الدوري وذلك برصيد 27 نقطة .