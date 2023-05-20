أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي لـ 202 ألف و430 جنديا

السبت 20/مايو/2023 - 09:12 ص

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى حوالي 202 ألف و430 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و781 دبابة و7 آلاف و382 من المركبات المدرعة و3 آلاف و229 من النظم المدفعية و564 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و325 من أنظمة الدفاع الجوي و308 من الطائرات المقاتلة و294 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 6 آلاف و103 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 423 من المعدات الخاصة و2801 طائرات مسيرة وإسقاط 1011 صاروخا من طراز كروز".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقامت بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.