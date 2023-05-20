إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الزراعي بالمنيا

أُصيب 3 أشخاص بينهم رئيس محكمة إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص بالطريق الزراعي السريع في جنوب مدينة المنيا.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وميكروباص بالطريق الزراعي السريع مصر-أسوان بالقرب من كمين قرية بني أحمد الغربية في جنوب مدينة المنيا.

بالانتقال وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب اختلال عجلة القيادة، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص هم: "ح.م" 41 عاما، رئيس محكمة، مصاب بكدمات، "م.م" 24 عاما، مصاب بسحجات وكدمات، "ر.م" 21 عاما، مصاب بسحجات وكدمات.

تم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.

وفي وقت سابق تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بانقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي، بسبب السرعة، أمام مصنع السكر بمركز ملوي، مما أسفر عن إصابة 12 شخص بينهم 8 طلاب مدارس وجميع المصابين من محافظة أسيوط.