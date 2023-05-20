أمام العدالة| اليوم.. محاكمة متهمي واقعة تعذيب صيدلي حلوان حتى الموت

تشهد ساحات القضاء، اليوم السبت، العديد من المحاكمات الهامة التي تشغل الرأي العام والشارع المصري خلال الفترة الماضية ، ولعل من أبرز تلك القضايا محاكمة متهمي واقعة احتجاز وتعذيب صيدلي حلوان حتى الموت ومحاكمة رئيس منطقة الإسكان بعابدين وآخرين بتهمة الرشوة.

-محاكمة متهمي واقعة احتجاز وتعذيب صيدلي بحلوان



تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة المتهمين بواقعة احتجاز وتعذيب المجني عليه ولاء سعيد لإرغامه على تطليق زوجته الثانية، على نحو أدى إلى سقوطه من شرفة منزله ووفاته .



وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قد أحال المتهمين السبعة محبوسين احتياطيا، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين السبعة ارتكابهم جرائم استعراض القوة وتلويحهم بالعنف (البلطجة) واستخدامه ضد المجني عليه ولاء سعيد مصطفى زايد (صيدلي مقيم بمنطقة حلوان) بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على تطليق زوجته الثانية.



وأظهرت التحقيقات أن 6 من المتهمين اقتحموا مسكن الصيدلي المجني عليه، بإيعاز من زوجته الأولى وهي المتهمة الأولى في القضية وتدعى رماء حمدي عبد العاطي رشوان (صيدلانية) إذ هددوه وألقوا الرعب في نفسه وكدروا أمنه وسلامته وطمأنينته، وعرضوا حياته وسلامته للخطر، ومسوا بحريته الشخصية.

كما شملت الاتهامات قيام المتهمين باحتجاز المجني عليه وتعذيبه بتوثيقه، حيث انهالوا عليه ضربا بالأيدي وعصي خشبية محدثين به عدة إصابات.

وتضمنت قائمة أدلة الثبوت شهادات أدلى بها 6 شهود هم من جيران المجني عليه وزوجته الثانية وشقيقته، والذي أرسل إليهم عبر تطبيق (واتس آب) رسالة استغاثة طالبا إليه نجدته، فضلا عن سماعهم لأصوات مشاجرات داخل شقة المجني عليه، إلى جانب شهادة الطبيب الشرعي الذي قام بتوقيع الكشف الطبي على جثمان الصيدلي المتوفي، وكذلك شهادة رئيس مباحث قسم شرطة حلوان والذي أكدت تحرياته حدوث وقائع الاعتداء على النحو المذكور.

وشملت أدلة الثبوت بحق المتهمين الاعترافات التي أدلى بها 6 منهم بارتكاب الاعتداءات بحق المجني عليه، عبر توثيق يديه والتعدي عليه ضربا، فضلا عما ثبت من الاطلاع على بعض الرسائل النصية الهاتفية التي كان يستغيث فيها المجني عليه ببعض الشهود لنجدته من تعدي المتهمين عليه، وكذا ما تبين من رسائل بين اثنين من المتهمين تضمنت تأهب أحدهما لمؤازرة الآخر ضد المجني عليه.

-محاكمة رئيس منطقة الإسكان بعابدين وآخرين بتهمة الرشوة

تنظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة رئيس منطقة الإسكان بحي عابدين وسكرتير حي عابدين وموظف بإدارة الطرق بحي عابدين في الرشوة.



كانت كانت نيابة وسط القاهرة الكلية، قد أمرت بإحالة رئيس منطقة الاسكان بحي عابدين واثنين آخرين الي المحاكمة بتهمة الرشوة، عقب التحقيق معهم ومواجهته بالتسجيلات الخاصة بالواقعة، وعرضها علي خبراء، والتأكد من صحتها.

وتلقت هيئة الرقابة الإدارية بلاغا من صاحب عقار يتهم مدير حي الإسكان بحي عابدين بطلب رشوة مالية حتى يسمح له بالبناء دون تحرير محاضر، وعدم إبلاغ الحى بتك المخالفات من أجل إيقافها، فطلبت الرقابة الإدارية من صاحب البلاغ مسايرة المتهم حتى يتم القبض عليه، وأضافت التحقيقات أن الرقابة الإدارية قامت بتسجيل كل الاتصالات للمتهم، بالإضافة إلى تصويره أثناء تلقيه رشوة.



-دعوي الفنانة زينة عن أجر مسكن وحضانة ضد أحمد عز



تنظر محكمة أسرة مدينة نصر دعوى الدفع أو الحبس المقامة من الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز عن متجمد أجر مسكن وحضانة بمبلغ قدره مليون و761 ألف جنيه .



وقدم محام الفنانة زينة، طلبًا إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر، يحمل رقم 1215 لسنة 2023، وتتمثل في دعوى الدفع أو الحبس وطالب فيه بإلزام أحمد عز بدفع متجمد أجر مسكن وحضانة بمليون و761 ألف جنيه.



كانت محكمة الأسرة بمدينة نصر قضت سابقا بإلزام الفنان أحمد عز بدفع مبلغ 20 ألف جنيه استرليني و552 جنيها إسترلينيا مصروفات دراسية لتوأم الفنانة زينة زين الدين وعز الدين.

-الجنايات تنظر محاكمة المتهم بقتل شاب المطرية

تنظر محكمة جنايات القاهرة ،محاكمة المتهم بقتل شاب بسلاح أبيض مطواة بسبب مشاجرة نشبت بينهما على خلافات مالية .

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من أحد المستشفيات بوصول شاب ويدعى "م. أ. ب"، 28 سنة مصاب بطعنة نافذة ولقي مصرعه على إثرها ويعمل التحريات وتكثيف الإجراءات تبين أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم والمتوفى، بسبب خلاف على مبلغ مالى بينهما وخلافات تجارية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم باستلال سكين وطعن المجنى عليه وأرداه قتيلا، وتمكن ضباط مباحث القسم من القبض على المتهم وبحوزته سلاح الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.