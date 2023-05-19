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الجمعة 19 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نشرة الحوادث| قتل طفل في روض الفرج.. اختفاء طفل بالخانكة.. ضبط شحنة حشيش ضخمة

نشرة الحوادث
نشرة الحوادث
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رصدت البوابة نيوز عدداً من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم وكان أبرزها، القبض على عاطل قتل طفلا أثناء مشاجرة بروض الفرج، ضبط سائق وعاطل بحوزتهما 3 كيلو حشيش بمنطقتي الشروق والمطرية، واختفاء طفل في ظروف غامضهة بالخانكة.. وإليكم التفاصيل.


القبض على عاطل قتل طفلا أثناء مشاجرة بروض الفرج

https://www.albawabhnews.com/4806832


والد الطفل ضحية لعب «بابجى» بالخانكة: لا أتهم أحدا فى اختفائه

https://www.albawabhnews.com/4806816

 

ضبط سائق وعاطل بحوزتهما 3 كيلو حشيش بمنطقتي الشروق والمطرية

https://www.albawabhnews.com/4806657


إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق مصر - إسكندرية الصحراوي

https://www.albawabhnews.com/4806558

الجرعة القاتلة.. دفن جثة شاب عثر عليه ميتًا بسبب المخدرات بشقته فى الوراق


https://www.albawabhnews.com/4806491


إخماد حريق محدود بمركب نيلي بالزمالك


https://www.albawabhnews.com/4806693

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