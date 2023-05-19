نشرة الحوادث| قتل طفل في روض الفرج.. اختفاء طفل بالخانكة.. ضبط شحنة حشيش ضخمة

رصدت البوابة نيوز عدداً من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم وكان أبرزها، القبض على عاطل قتل طفلا أثناء مشاجرة بروض الفرج، ضبط سائق وعاطل بحوزتهما 3 كيلو حشيش بمنطقتي الشروق والمطرية، واختفاء طفل في ظروف غامضهة بالخانكة.. وإليكم التفاصيل.



القبض على عاطل قتل طفلا أثناء مشاجرة بروض الفرج

https://www.albawabhnews.com/4806832



والد الطفل ضحية لعب «بابجى» بالخانكة: لا أتهم أحدا فى اختفائه

https://www.albawabhnews.com/4806816

ضبط سائق وعاطل بحوزتهما 3 كيلو حشيش بمنطقتي الشروق والمطرية

https://www.albawabhnews.com/4806657



إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق مصر - إسكندرية الصحراوي

https://www.albawabhnews.com/4806558

الجرعة القاتلة.. دفن جثة شاب عثر عليه ميتًا بسبب المخدرات بشقته فى الوراق



https://www.albawabhnews.com/4806491



إخماد حريق محدود بمركب نيلي بالزمالك



https://www.albawabhnews.com/4806693