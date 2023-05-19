المنفي يؤكد دعم ليبيا لتحقيق التضامن العربي ورأب الصدع ونبذ الخلافات بين العرب

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الجمعة، دعم بلاده لتحقيق التضامن العربي ورأب الصدع ونبذ الخلافات بين البلدان العربية.

وقال المنفي، في كلمته خلال القمة العربية الـ 32 المنعقدة في جدة بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا "نطمح لدور أوسع واوضح للجامعة العربية من خلال دعم جهود ودور الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وانجاز الاستحقاق الانتخابي بانتخابات برلمانية ورئاسية خلال العام الحالي 2023".

ويواصل المجلس الرئاسي بالتنسيق مع بعثة الامم المتحدة في ليببيا على عمل لجنة 5 + 5 لتوحيد المؤسسة العسكرية وتستمر على الصعيد السياسي مساعينا الجادة بالتعاون والتنسيق مع الأطراف المحلية وبعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا لدعم خطوات مجلسي النواب والدولة من خلال لجنة 6 + 6 التي أوكل لها المجلسين التوافق حول القوانين الانتخابية.

وأكد دعم كل الجهود الفردية والجماعية لتحقيق التضامن العربي ورأب الصدع ونبذ الخلافات بين بلداننا، مشيدا بجهود المملكة العربية السعودية في لم الشمل العربي الذي أدى إلى انعقاد هذه القمة العربية بكامل أعضائها، مثمنا دور المملكة للوصول إلى حل شامل في اليمن ينهي الأزمة بالتوافق بين الحكومة الشرعية والحوثيين.

وأبدى استعداده للانخراط في الجهود المبذولة في حل الأزمة السودانية ما يؤدي إلى إنهاء الاقتتال بين الأخوة ويحفظ الاستقرار في منطقتنا.

ودعا المنفي الأشقاء العرب إلى تبني موقف موحد تجاه الأوضاع في ليبيا وعلى رأسها رحيل كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية عن الأراضي الليبية ووقف التدخلات السلبية وغير البناءة ودعم المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة، مجددا تأكيده على ضرورة توظيف أي حوار لاستكمال تنفيذ خارطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسي وتحقيق أهدافه إلى تعزيز الشرعية السياسية عبر انتخابات برلمانية ورئاسية والابتعاد عن كل ما شأنه زيادة الانقسامات في ليبيا.

كما دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى تنفيذ كافة قرارات الجامعة العربية الداعية إلى دعم صمود وحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وفق لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مدينًا ما يتعرض له المسجد الأقصى من اقتحامات وتعديات.