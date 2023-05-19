"بالأبيض والأسود" شريف رمزي يشارك جمهوره أحدث ظهور له.. صور

نشر الفنان شريف رمزى على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صور جديدة له يشارك بها جمهوره .. وظهر من خلال الصور بمؤثرات ضوئية للصور تظهره بشكل الأبيض والأسود، وعلق على الصور "الأبيض والأسود هى الكلاسيكية الخالدة" .

يشار إلى أن الفنان شريف رمزى كان قد علق فى تصريحات له بالإذاعة على ابتعاده عن التمثيل والمشاركة فى الأعمال الفنية، أنه بعد وفاة والده المنتج محمد حسن رمزى، أصبح يدير شركة الإنتاج وزادت مسئولياته تجاه عائلته، حتى أصبح مشغولاً طوال الوقت .

وتابع أنه لديه شغف كبير بالتمثيل ويتمنى العودة فى أقرب فرصة، حتى يشبع طاقته الفنية بداخله .

يذكر أن الفنان شريف رمزى شارك بالعديد من الأعمال الفنية أبرزها فيلم "العيال هربت"، "عجميستا"، "سمير وشهير وبهير"، "من ضهر راجل" .

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