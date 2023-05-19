رئيس وزراء اليابان يجتمع مع نظيره الكندي على هامش قمة مجموعة السبع

الجمعة 19/مايو/2023 - 01:36 م

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الجمعة، أن رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا اجتمع مع نظيره الكندي جاستن ترودو على هامش قمة مجموعة السبع المنعقدة في مدينة هيروشيما اليابانية.

وأشاد كيشيدا بدعم كندا الذي وصفه بالسخي والإنساني خلال عمليات إجلاء المواطنين اليابانيين من السودان، وفقا لما أورده الموقع الرسمي للخارجية اليابانية.

وأكد رئيس وزراء اليابان ونظيره الكندي أنهما سيعملان معا خلال قمة هيروشيما لمجموعة السبع لإظهار تضامن المجموعة الراسخ للعالم في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المجتمع الدولي.

وفيما يتعلق بالوضع في شرق آسيا، اتفق الزعيمان على أنهما سيواصلان التنسيق بشكل وثيق في معالجة القضايا المتعلقة بالصين والرد على كوريا الشمالية بما في ذلك قضية الأسلحة النووية والصواريخ وقضية الاختطاف.

وعن الوضع في أوكرانيا، أكدا أن مجموعة السبع بما في ذلك اليابان وكندا ستواصل التنسيق عن كثب لفرض عقوبات على روسيا وتقديم الدعم لأوكرانيا.

كما أجرى الزعيمان نقاشًا صريحًا حول الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ (CPTPP) من منظور استراتيجي، واتفقا على مواصلة العمل معًا بشكل وثيق.

ورحب الزعيمان بالتقدم المطرد في تنفيذ "خطة العمل اليابانية الكندية التي تساهم في منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة".

واختتم الاجتماع بالاتفاق على إطلاق مفاوضات رسمية حول معاهدة بين اليابان وكندا بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، ورحبا بحقيقة أن التعاون الياباني الكندي يغطي مجموعة واسعة من المجالات.