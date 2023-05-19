العاهل الأردني يتوجه إلى جدة لترؤس وفد بلاده في القمة العربية

الجمعة 19/مايو/2023 - 01:16 م

توجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الجمعة، إلى المملكة العربية السعودية لترؤس الوفد الأردني المشارك في القمة العربية بدورتها العادية الثانية والثلاثين، التي تبدأ أعمالها في مدينة جدة اليوم. ويرافق العاهل الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

ويضم الوفد الأردني المشارك في القمة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك الدكتور جعفر حسان، ومندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة.

وأدى الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.