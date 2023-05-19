ننشر جدول أعمال القمة العربية بجدة

تنطلق اليوم أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بدورتها الثانية والثلاثين، بحضور نحو 15 من قادة ورؤساء وملوك وأمراء الدول العربية.

ووفق البرنامج الذي حصلت عليه “البوابة نيوز”، فإنه من المقرر أن يبدأ اجتماع القمةالعربية عند الساعة الثانية والنصف ظهراً في فندق ريتز كارلتون، وقبل بدء الاجتماعسيجتمع الرؤساء والقادة عند الساعة الثانية ظهراً لالتقاط الصورة الجماعية.

وأشار البرنامج إلى أن الجلسة الافتتاحية لاجتماع القمة ستكون علنية، وستتضمن كلمة للجزائر ثم يتم تسليم رئاسة الجلسة للسعودية لإلقاء كلمتها وإدارة الاجتماع، يليها كلمة الأمين العام للجامعة العربية.

كما ستتضمن الجلسة الأولى كلمات للسكرتير العام للأمم المتحدة، وللأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي.

ووفق البرنامج سيلقي القادة العرب كلماتهم، ثم يلي ذلك جلسة عمل مغلقة لمناقشة واعتماد مشروع جدول الأعمال، واعتماد مشاريع القرارات المدرجة، ومشروع الإعلان الخاص بالقمة.