الحوار الوطني| رئيس الأمانة الفنية: يمكن بناء توافق بقانون الوصاية على المال

أكد المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن المحور المجتمعي في الحوار الوطني شعبي بامتياز، موضحًا أن المحورين السياسي والاقتصادي يتميزان بالنخبوية ويحتاجان إلى الخبرة، لكن المحور المجتمعي مختص بالحالات الواقعية والأمر الواقع والمشكلات العملية، حيث يمكن بناء توافق في قضية الوصاية على المال.

وأضاف «فوزي» خلال حواره برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، أن قانون الولاية وتنظيم الوصاية على المال من القوانين التي تُطبق كل يوم، ولكن لا يشعر بهذا التطبيق إلا الشخص الذي يتعرض لهذه المسألة.

وتابع رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أنّ ما يحكم الولاية على المال قانون 119 لسنة 52، حيث يُطبق منذ فترة طويلة ويحتاج إلى مراجعة من حيث القيم المالية والإجراءات الإدارية، ويستهدف حفظ مال اليتيم، ولكن الكثير من التغيرات المجتمعية حدثت في السبعين سنة الماضية توجب إعادة النظر في بعض الإجراءات الإدارية والقيم المالية الموجودة في القانون.