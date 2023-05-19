اليابان وألمانيا تتفقان على تعزيز التعاون مع "الجنوب العالمي"

الجمعة 19/مايو/2023 - 11:02 ص

اتفق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والمستشار الألماني أولاف شولتس على العمل معا لتعزيز التعاون مع الدول الناشئة والنامية المعروف باسم "الجنوب العالمي".

وأعرب كيشيدا - خلال محادثات ثنائية مع شولتس قبيل افتتاح قمة مجموعة السبع في مدينة "هيروشيما" حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - عن أمله في أن تفضي مناقشات مجموعة السبع إلى الحفاظ وتعزيز النظام العالمي الحر والمنفتح المبني على سيادة القانون.

واتفق الزعيمان على تعزيز المحادثات بشأن الجنوب العالمي خلال اجتماعات القمة، وعلى إيصال التزام دول مجموعة السبع بمواصلة العقوبات ضد روسيا ودعم أوكرانيا إلى المجتمع الدولي.

وأكد كيشيدا وشولتس على التعاون للتعامل مع قضايا مثل الأنشطة المتزايدة للصين، وبرنامج كوريا الشمالية الصاروخي واختطاف الرعايا الأجانب.