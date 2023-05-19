المنتخب الأوليمبي يلتقي غانا وغينيا وديًا استعدادا لأمم إفريقيا

كشف وائل رياض المدرب العام للمنتخب الأولمبي ملامح استعداد المنتخب لخوض كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، مؤكدا أن المنتخب سيخوض معسكرًا يوم 12 يوليو المقبل وسيشهد مباراة ودية مع غانا.



وأضاف المدرب خلال تصريحات تليفزيونية اليوم الجمعة : المنتخب الأولمبي سيخوض ودية أخرى ضد غينيا في المغرب قبل انطلاق مشوار البطولة، مشيرا إلى أنه يتابع جميع اللاعبين في الدوري ودوري القسم الثاني وأيضًا مزدوجي الجنسية من مواليد 2001 و2002 و2003، كما أن هناك فرصة كبرى لمتابعة جميع اللاعبين حال التأهل للأولمبياد وهو الأمل المنتظر للفراعنة في المرحلة المقبلة.

